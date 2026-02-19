JO 2026-Deux médailles françaises mais pas d'or en ski alpinisme

Le ski alpinisme a fait jeudi aux Jeux de Milan-Cortina son entrée dans le programme olympique, avec le sprint masculin et féminin, lors desquels la France a décroché deux médailles grâce à l'argent d'Emily Harrop et le bronze de Thibault Anselmet.

La délégation française compte désormais 19 médailles dans ces JO d'hiver 2026.

Dans cette nouvelle épreuve olympique, qui combine une montée en ski de randonnée puis à pied - les skis accrochés au sac à dos -, ainsi qu'une descente, les Bleus étaient ambitieux.

Emily Harrop, quadruple lauréate sortante du classement général de la Coupe du monde, a été impériale en séries et en demi-finales. Mais en finale, la Savoyarde de 28 ans a été moins rapide, notamment dans les zones de transition, que la Suissesse Marianne Fatton, devenue première championne olympique de la discipline.

Quelques minutes plus tard, Thibault Anselmet, vainqueur du classement général de la Coupe du monde lors des trois dernières saisons, a été en difficulté tout au long de la journée. Présent malgré tout en finale, l'athlète de 28 ans a manqué son départ avant de parvenir à décrocher le bronze à la faveur d'une dernière transition parfaite.

Emily Harrop et Thibault Anselmet seront favoris du relais mixte samedi, épreuve dont ils sont doubles champions du monde en titre.

En patinage de vitesse, Valentin Thiebault a pris la 17e place du 1.500 m pour ses premiers Jeux olympiques.

Dans la soirée est prévue la finale féminine de hockey sur glace entre le Canada et les États-Unis, soit la même affiche que lors des quatre dernières éditions. Dans le match pour la troisième place, la Suisse a battu la Suède (2-1) grâce à un but en or inscrit à 50 secondes de la fin de la prolongation.

Les Suissesses se parent de bronze, 12 ans après avoir obtenu le même métal à Sotchi (Russie) et quatre ans après avoir été défaites en petite finale par la Finlande (4-0) à Pékin.

L'épreuve féminine de patinage artistique rendra également son verdict à l'issue du programme libre ce jeudi soir.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Jean Terzian)