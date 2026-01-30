 Aller au contenu principal
JO 2026-Chloé Trespeuch et Clément Noël élus porte-drapeaux de la délégation française
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 17:39

(Actualisé avec détails, déclarations)

Chloé Trespeuch et Clément Noël ont été élus porte-drapeaux de la délégation française pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, a annoncé vendredi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF).

La para snowboardeuse Cécile Hernandez, qui était seule candidate, et le para skieur alpin Jordan Broisin ont été élus pour mener la France lors des Jeux paralympiques, du 6 au 15 mars. Ils porteront le drapeau lors de la cérémonie de clôture, et non lors de la cérémonie d'ouverture, en raison de "la spécificité du calendrier et du caractère multisite des compétitions", précisait le CNOSF au début du mois.

La présidente du CNOSF Amélie Oudéa-Castéra a précisé que Chloé Trespeuch et Clément Noël porteraient le drapeau français à Livigno, puisqu'en plus du spectacle principal organisé au stade San Siro de Milan, des cérémonies simultanées sont prévues sur trois autres sites olympiques vendredi prochain.

"Je suis très contente d'être porte-drapeau. Les JO, ça marque une carrière, ça a marqué la mienne", a réagi Chloé Trespeuch, 31 ans et médaillée de bronze aux JO 2014 et d'argent en 2022, en conférence de presse.

"Je suis très fier d'avoir été élu par mes pairs", a déclaré Clément Noël, 28 ans, champion olympique en titre de slalom. "C'est une belle récompense, je vais essayer de le faire bien. Je pense que ça va être un grand moment dans ma carrière. C'est de la fierté et aussi une responsabilité."

Les deux binômes ont été élus par les membres de la délégation française lors d'un vote organisé plus tôt dans la semaine.

Ils succèdent à Kevin Rolland, Tessa Worley (Jeux olympiques) et Benjamin Daviet (Jeux paralympiques), porte-drapeaux aux Jeux de Pékin 2022.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

