JO 2026/Biathlon-Fillon Maillet se projette sur les Alpes françaises 2030

Le biathlète Quentin Fillon Maillet a déclaré vendredi, quelques minutes après avoir obtenu la médaille de bronze sur la mass start des Jeux de Milan-Cortina, qu'il pensait "de plus en plus" aux Jeux olympiques 2030 dans les Alpes françaises, où il sera âgé de 37 ans.

Vendredi, sur le site italien d'Anterselva, le Jurassien de 33 ans est entré dans l'Histoire du sport français en devenant l'athlète français le plus médaillé aux Jeux olympiques, été et hiver confondus, avec une neuvième récompense.

"Ça me donne encore plus d'énergie pour la suite, encore plus envie de faire du biathlon", a-t-il déclaré sur Eurosport. "Ça me donne envie d'aller encore plus loin que simplement deux ans mais peut-être d'aller chercher 2030, j'y pense de plus avec des performances comme aujourd'hui. J'adore ce que je fais."

Dans la foulée, Quentin Fillon Maillet a réitéré ses propos sur France TV. "De plus en plus, je me mets à me dire que les Alpes françaises 2030 me plaisent parce que c'est ce que j'aime et si tout veut bien s'aligner, pourquoi pas ?", a-t-il dit.

Le natif de Champagnole (Jura) n'est jamais aussi bon que sur les grands événements. En 2022, il avait décroché cinq médailles en six courses, dont deux titres, tandis qu'en Italie, il est monté sur quatre podiums en six épreuves, dont trois fois sur la plus haute marche.

"Je suis ravi de cette olympiade. Quatre médailles, ce n'est pas les cinq de Pékin mais il y en a quand même une de plus en or, donc ça vaut presque le succès de Pékin", a-t-il poursuivi sur France TV. "

"TROIS DERNIÈRES SAISONS PAS SIMPLES"

Depuis 2022, où il avait remporté le classement général de la Coupe du monde dans la foulée des Jeux, le Tricolore avait fait preuve de moins de régularité avec une huitième place à la Coupe du monde en 2023 puis une 16e position en 2024.

"Le début de saison n'a pas été exceptionnel, les trois dernières saisons n'étaient pas simples, les podiums étaient rares. Je courais souvent après quelque chose que j'avais du mal à produire", s'est souvenu l'actuel cinquième de la Coupe du monde. "Cette semaine, le fait de produire l'un des meilleurs skis de ma carrière, à 33 ans, c'est incroyable. Ça a été deux semaines magnifiques."

Pendant ces Jeux, Quentin Fillon Maillet a réalisé le meilleur temps de ski de l'individuel et de la mass start et le deuxième lors du sprint, qu'il a remporté.

"D'aller chercher le plus grand palmarès olympique français, c'est incroyable. Bon, il reste Martin Fourcade à aller chercher avec six médailles d'or", a prévenu le sextuple champion du monde, à chaque fois en relais, le regard décidément tourné vers 2030.

(Rédigé par Vincent Daheron)