JO-2024 : "On a eu quatre fois moins d'accidents du travail sur les chantiers" comparé à la moyenne nationale, se félicite Bernard Thibault

( AFP / MANAN VATSYAYANA )

Les 70 chantiers des Jeux olympiques ont recensé "181 accidents, une trentaine d'accidents graves et aucun accident mortel", a détaillé Bernard Thibault, chargé du suivi social de l'organisation de la compétition, ce mardi 30 juillet sur franceinfo.

Un bilan final encourageant. Les chantiers des bâtiments des Jeux olympiques et paralympiques de Paris ont provoqué peu d'accidents du travail, selon l'ex-numéro un de la CGT Bernard Thibault, chargé du suivi social de l'organisation de la compétition, ce mardi 30 juillet sur franceinfo.

"Si on prend le nombre d'heures travaillées, rapportée à la moyenne nationale, on a eu quatre fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO", a-t-il résumé. L'ancien secrétaire général de la CGT (1999-2013), qui siège au sein du Comité d'organisation des JO et représente les signataires de la charte sociale, avait déjà donné des chiffres semblables dans les mois précédant la compétition. Il peut désormais fournir un bilan final.

Les 70 chantiers des Jeux olympiques ont recensé "181 accidents, une trentaine d'accidents graves et aucun accident mortel", a-t-il détaillé, alors que plusieurs cas meurtriers ont par exemple été enregistrés sur les chantiers du métro du Grand Paris. Les accidents graves, "ça peut être des fractures, des blessures profondes, (mais) pour l'essentiel pas de blessure irrémédiable", a-t-il précisé.

"On peut travailler autrement sur les chantiers du bâtiment en France"

Selon Bernard Thibault, ces résultats ont été obtenus en imposant aux groupes du BTP des règles et des contrôles plus stricts que ce que prévoit le Code du travail. Les grands groupes comme Bouygues ou Vinci, qui chapeautent la réalisation des chantiers dans leur ensemble, ont notamment été tenus responsables des conditions de travail de salariés qui ne dépendent pas directement d'eux, mais des nombreux sous-traitants à l'oeuvre dans le BTP. "Au-delà des JO, (ça) montre qu'on peut travailler autrement sur les chantiers du bâtiment en France et faire reculer le nombre d'accidents", a jugé Bernard Thibault.

L'ex-leader syndical a par ailleurs reconnu que les accusations de "nettoyage social", portées par des associations après le démantèlement de campements illégaux, correspondaient à une réalité. "Comme le font toutes les villes organisatrices de grands événements, les pouvoirs publics s'efforcent de ménager des images présentables et, lorsqu'on a des personnes à la rue, c'est considéré comme non-présentable", a regretté Bernard Thibault. "Donc on crée les conditions pour les effacer du paysage."