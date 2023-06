JO-2024 : "Nous avons les moyens de faire face aux flux" de voyageurs, assure le PDG des Aéroports de Paris

( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Plus que le flux de voyageurs, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP (Aéroports de Paris), s'est inquiété sur BFMTV au sujet des bagages des athlètes "que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les aéroports et nous allons devoir être zéro défaut".

Les jeux olympiques sont dans un an, Paris va accueillir un certain volume de visiteurs, qui passeront évidemment par l'un de ces aéroports. Sur BFMTV , ce mardi 20 juin, Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP (Aéroports de Paris), a tenu à rassurer : "Nous avons les moyens de faire face à ces flux".

Ces derniers "ne vont pas être plus important en terme de nombre de personnes qu'ils vont être plus préoccupants en terme de nature des bagages transportés par ces personnes", a-t-il poursuivi, ajoutant que se rajoutent dans cette équation "des exigences que le CIO nous impose pour accueillir ces personnes." En effet, "le CIO (Comité international olympique) demande que les athlètes soient accrédités - qu'ils perçoivent leur badge, les documents nécessaires au déroulement des jeux olympiques -, sur le site même des aéroports. Nous allons devoir les accueillir à la descente de l'avion mais en plus avoir des espaces pour leur accréditation", a justifié Augustin de Romanet.

D'autre part, ces sportifs "ont des bagages que nous n'avons pas l'habitude de voir dans les aéroports, et nous allons devoir être zéro défaut. Si par exemple nous perdons la perche d'un athlète, il lui sera difficile de réaliser la compétition avec la perche du voisin", a reconnu le patron des aéroports parisiens. Et pour cause : la reprise du transport aérien après le Covid-19 s'est traduite en 2022 par un bond du taux d'incidents liés aux bagages enregistrés dans les aéroports, selon une étude publiée en mai dernier. Ces incidents ont concerné l'année dernière 7,6 bagages pour 1.000 passagers. En valeur absolue, pas moins de 26 millions de bagages dans le monde ont subi des incidents l'année dernière.

En novembre 2022, le secteur aérien français s'est engagé à s'améliorer via une "charte de qualité de service" qui a été paraphée par le ministre et des représentants des aéroports et des compagnies opérant dans l'Hexagone. Cette charte évoque notamment la nécessité de "fixer des objectifs ambitieux permettant de hisser le transport aérien français au meilleur niveau européen et mondial". Il s'agit de "minimiser les retards et annulations de vols, en renforçant la coopération entre les différents acteurs de la chaîne du transport aérien" et à "offrir un haut niveau de qualité de service dans le traitement des bagages". La charte mentionne aussi un parcours des passagers "garantissant, à chacune de ses étapes, la plus grande fluidité et s'appuyant sur des ressources humaines suffisantes".