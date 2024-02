JO 2024 : Mathilde Panot encourage les mouvements de grève avant et pendant la compétition

Mathilde Panot à Marseille, le 23 novembre 2023. ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Selon Mathilde Panot, le gouvernement va "à l'inverse de tout ce qui est le progrès social qu'il y a eu dans notre pays depuis des années et qui a été conquis par la grève."

Face "à un gouvernement qui n'écoute rien ni personne", la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot a invité les Français à faire grève avant, mais aussi pendant les Jeux olympiques, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août. "Le droit de grève, c’est la démocratie sociale", a martelé l'insoumise sur BFMTV/RMC, interrogée sur la grève des contrôleurs SNCF.

Quand "le gouvernement n'entend que le rapport de force, et bien il faut utiliser le rapport de force au maximum", a-t-elle estimé. L'exécutif "n'entend rien d'autre, ni le vote de l'Assemblée, ni le plus grand mouvement social depuis 50 ans (contre la réforme des retraites, ndlr), ni toutes les grèves qui se multiplient pour l'augmentation des salaires", a-t-elle déploré. Pire encore selon elle, il va "à l'inverse de tout ce qui est le progrès social qu'il y a eu dans notre pays depuis des années et qui a été conquis par la grève."

Alors que le mouvement des contrôleurs SNCF bat son plein tout ce week-end de chassé-croisé de vacanciers, la droite a réclamé cette semaine une réforme pour mieux encadrer le droit de grève, certains craignant notamment un "chantage des syndicats avec l'exécutif" avant les JO.