JO-2024 : "Les Jeux n'en ont pas fini avec la Cour des comptes!", met en garde Moscovici

Le premier président de la Cour des comptes a fait un point sur l'avancement du grand chantier olympique de Paris et de son budget, insistant notamment le point sensible de la sécurité.

Pierre Moscovici, le 19 juin 2023, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

A un an du rendez-vous planétaire de Paris-2024, la Cour des comptes a inspecté le budget des Jeux olympiques organisés en France, avec des appels à la vigilance sur les dossiers de la sécurité et des transports. S'il se montre "relativement optimiste" sur la livraison des équipements, Pierre Moscovici a assuré mercredi qu'il serait "extrêmement attentif" à l'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 et à leur coût, dans un entretien publié par Le Parisien .

Face à des travaux titanesques, l a facture finale des J.O reste encore à déterminer avec précision. Selon des estimations, la facture des JO doit s'élever à 8,7 milliards d'euros. La Solideo (société de livraison olympique) dispose de 4,3 milliards d'euros dont 1,870 milliard d'argent public.

"Nous ne connaissons pas encore précisément le coût total de Paris 2024 et son impact final sur les finances publiques. La Cour sera amenée à tirer le bilan des Jeux le moment venu", indique Pierre Moscovici. "Le budget révisé en décembre 2022 a acté une augmentation de 15 % des dépenses (+ 573 millions d’euros) par rapport au dossier de candidature. Une augmentation des recettes était la dernière possibilité d’assurer le maintien de l’équilibre budgétaire. Mais elle n’offre, en revanche, aucune marge de manœuvre substantielle. Désormais, il faut s’assurer d’une bonne maîtrise du budget pour respecter la révision de décembre 2022", juge t-il.

Le contribuable devra t-il payer le reste à charge olympique?

"Que personne ne s’imagine qu’ils (Les Jeux, NDLR) ne seront pas contrôlés!", lance t-il. "Les Jeux restent une grande cause nationale et nous souhaitons contribuer à leur réussite en éclairant la décision publique et en informant les citoyens. Mais les Jeux n’en ont pas fini avec la Cour des comptes !", prévient-il. "Et s’il y a lieu d’être plus sévère, nous le serons", a assuré le premier président de l'institution de la rue Cambon, chargée de contrôler l'emploi des fonds publics.

Le budget du Comité d'organisation des JO (Cojo) a déjà été réévalué à plusieurs reprises, passant de 3,3 milliards d'euros lors de la candidature à 4,380 milliards d'euros en décembre dernier. Si la note finale des Jeux est plus élevée que prévu, son coût pèsera "assurément" sur le contribuable, a assuré Pierre Moscovici.