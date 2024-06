JO-2024 : les cybergendarmes ont recensé 338 sites internet frauduleux de revente de billets

Les billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sont en vente uniquement sur le site officiel de la billetterie, rappellent les gendarmes.

Sites qui tentent de vendre des places pour les JO ou même sites frauduleux qui aspirent les informations bancaires... Quelque 338 sites frauduleux de revente de billets des épreuves de Jeux olympiques de Paris ont été recensés, à moins de deux mois de la cérémonie d'ouverture, a indiqué lundi 10 juin auprès de la gendarmerie.

Une cellule a été créée en mars 2023 pour lutter spécifiquement contre la fraude à la billetterie pour les JO-2024 dans le cadre d'un programme d'Europol, en coordination avec le Comité d'organisation des Jeux Olympiques (Cojo). La cellule compte 200 cybergendarmes , qui veillent sur internet et les réseaux pour débusquer ces fausses billetteries.

"Il existe deux types de sites frauduleux : des sites officiels qui tentent de vendre des places pour des épreuves olympiques sans autorisation et des sites 'escrocs', qui réclament vos informations personnelles et bancaires", explique à l' AFP le capitaine Étienne Lestrelin, qui gère les opérations.

51 fermetures et 140 mises en demeure

"Fin mai, on avait recensé 338 sites frauduleux de revente de billets, dont 51 ont été fermés et 140 ont été mis en demeure pour faire cesser la vente sur des sites officiels non autorisés", ajoute le gendarme.

Les sites frauduleux sont généralement hébergés à l'étranger, "dans des pays peu coopératifs sur l'échange d'informations" selon le capitaine Lestrelin, et se présentent de manière "sérielle", sur plusieurs sites, démontrant "le côte organisé" de ces fraudes.

"Aujourd'hui, il n'y a aucun billet et aucun visuel, ça n'existe pas encore. Il y a un QR code", avertit le gendarme. Les billets pour les Jeux olympiques de Paris 2024 sont en vente uniquement sur le site officiel de la billetterie.

Selon un décompte datant de fin mai, 8,3 millions de billets ont été vendus sur les 10 millions qui seront mis en vente au total.

"Le vrai préjudice, ce sera au moment des Jeux, quand une personne voudra se déplacer sur un événement et ne pourra pas y accéder car il aura un faux QR code. On verra à ce moment-là le nombre de personnes escroquées", prévient le capitaine Etienne Lestrelin.