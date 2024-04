JO-2024 : face aux difficultés de recrutements, le gouvernement va autoriser certains fonctionnaires à exercer des activités de sécurité privée

Le secteur de la sécurité privée a identifié un besoin de 20.000 agents pour compléter les quelque 180.000 effectifs actuels.

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Alors que les entreprises de sécurité privée rencontrent des difficultés à recruter, un projet de décret va autoriser certains fonctionnaires à cumuler leur emploi avec des activités de sécurité privées pendant les Jeux olympiques (26 juillet-11 août) et paralympiques (28 août-8 septembre)

"À l'occasion de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024, les entreprises privées de sécurité rencontrent des difficultés de recrutement", rappelle le gouvernement dans ce texte repéré par les médias spécialisés Acteurs publics et AEF Info . "Parmi les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour atténuer ces difficultés, a été identifiée la possibilité de permettre aux agents publics et ouvriers de l'État de cumuler leur emploi public avec l'activité accessoire lucrative de salarié d'une entreprise d'agents de sécurité privé", est-il encore précisé.

Ce cumul d'activités, sur la base du volontariat, "impliquera une autorisation préalable et individuelle de l'employeur public" concerné. Le dispositif ne durera en outre que deux mois (du 15 juillet au 15 septembre) et seuls les agents déjà détenteurs d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité y seront éligibles.

Sollicité par l' AFP , le ministère de la Fonction publique a affirmé que "quelques centaines d'agents publics" seraient potentiellement "concernés " par ce cumul d'activité, reprenant une estimation de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP).

La fonction publique emploie au total 5,7 millions d'agents publics.

"Du beurre dans les épinards"

De source syndicale, on estime que le décret aura un impact "a priori limité, car cette possibilité est strictement encadrée". Pour Stanislas Gaudon, président de la Fédération des services publics CFE-CGC, "ce décret peut être alléchant pour mettre du beurre dans les épinards".

Mais il pointe deux "écueils" : les JOP auront lieu pendant la période des congés d'été, ce qui peut dissuader les fonctionnaires de les sacrifier pour exercer des missions de sécurité privée, et le projet de décret "sous-entend que les agents publics auraient encore la possibilité de donner du temps et de leur santé" à des activités privées, alors que la fonction publique n'est elle-même "pas super en forme".

Selon le texte, qui doit être formellement présenté aux syndicats le 23 avril dans le cadre du Conseil commun de la fonction publique (une instance consultative), "l'exercice de l'activité accessoire lucrative (d'agent de sécurité privé, ndlr) ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent".

Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris devraient mobiliser entre 17.000 et 22.000 agents de sécurité privée selon les jours. La Fédération française de la sécurité privée (FFSP) a identifié un besoin de 20.000 agents pour compléter les quelque 180.000 effectifs actuels.

Le cumul d'activités pour les fonctionnaires n'est pas une première. En décembre 2022, les agents publics avaient ainsi été autorisés à titre expérimental à cumuler leur emploi avec celui de chauffeur de bus scolaire, un secteur qui connaissait également des difficultés de recrutement.