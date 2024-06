Jo-2024, Euro de football... : les autorités mettent en garde contre les "tipsters", ces conseillers en paris sportifs dont les pratiques sont controversées

Près de la moitié des des sites de paris "affirmaient, de façon plus ou moins explicite, que le recours aux services de pronostiqueurs augmente les chances de gains". Une pratique interdite.

( AFP / OLYMPIA DE MAISMONT )

Non, recourir à des "tipsters" n'assure pas d'engranger des gains plus importants aux jeux d'argent, ont rappelé mardi 25 juin les autorités chargées de la protection des consommateurs et de la régulation des jeux, qui assurent rester vigilantes, notamment dans le contexte de l'Euro-2024 et en amont des Jeux olympiques.

"Toute allégation laissant entendre qu'un service augmenterait les chances de gagner aux jeux d'argent et de hasard est de nature trompeuse" et pourrait être "passible de poursuites pénales", ont rappelé mardi dans un communiqué commun l'Autorité nationale des jeux (ANJ), chargée de la régulation des jeux de hasard, et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée de la protection des consommateurs.

Les deux instances "appellent les consommateurs à la plus grande prudence à l'égard des sites de conseils en paris sportifs" dans le contexte de l'Euro-2024 de football et en amont des Jeux olympiques et paralympiques.

Pronostiqueurs sur les réseaux sociaux

Elles ciblent en particulier "la multiplication des offres de conseils en paris sportif" par des pronostiqueurs ou "tipsters" notamment actifs sur les réseaux sociaux. Ils y délivrent des "conseils", gratuitement ou via des abonnements, portant "sur l'analyse et les résultats probables d'évènements sportifs", affichant parfois "un train de vie luxueux" pour convaincre de la pertinence de ces conseils.

"En 2020 et 2021, la DGCCRF, en lien avec l'ANJ, a réalisé une enquête ciblant la loyauté des pratiques dans le secteur des paris en ligne", et cinq des onze sites contrôlés "affirmaient, de façon plus ou moins explicite, que le recours aux services de pronostiqueurs augmente les chances de gains". Quatre pronostiqueurs ont "fait l'objet de procès-verbaux pénaux".

DGCCRF et ANJ expliquent dans leur communiqué commun avoir signé un "protocole de coopération" fin 2023 pour "renforcer la coordination de leurs actions en matière de protection des consommateurs dans le secteur des jeux d'argent et de hasard".