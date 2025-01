Jimmy Cabot revient sur les conséquences de sa grave blessure

Il y a de quoi serrer les dents.

Fraîchement retraité, Jimmy Cabot a dévoilé dans l’émission RMC Mercato souffrir quotidiennement depuis sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche le 15 octobre 2022 . L’ancien lensois a détaillé les nombreuses difficultés physiques qui s’en sont suivies : « Je me suis fait les croisés, mais au-delà de ça, ce sont surtout toutes les complications qu’il y a eues derrière. J’avais déjà eu une opération au ménisque en début de carrière, qui me porte préjudice aujourd’hui. Mon cartilage s’est abîmé de plus en plus dans la rééducation. J’ai eu des gonflements. J’ai fait plusieurs lavages articulaires. C’était compliqué mentalement , a souligné le trentenaire, ancien joueur d’Angers, Lorient et Troyes. J’ai pris le temps, mais je ne peux plus répéter les efforts, mon genou gonfle. Ce n’est même pas une question de supporter la douleur, c’est juste que je n’ai plus du tout de mobilité. » …

TM pour SOFOOT.com