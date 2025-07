Jhon Durán file en Turquie

Un flop en bonne et due forme.

Al-Nassr avait lâché pas moins de 90 millions d’euros l’hiver dernier pour s’attacher les services de Jhon Durán en provenance d’Aston Villa. À cette période, le Colombien était en pleine explosion et il figurait comme l’un des attaquants les plus intéressants sur le marché. Six mois plus tard, le club saoudien se sépare déjà de l’avant-centre , cédé pour un prêt d’un an à Fenerbahçe. Malgré des statistiques plus qu’honorables – douze buts en dix-huit matchs -, l’expérience saoudienne a tourné au flop pour Durán, qui s’est attiré les foudres de sa direction, lui reprochant une mauvaise attitude et un professionnalisme laissant à désirer……

AL pour SOFOOT.com