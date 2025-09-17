Jeux olympiques: Le CIO confiant sur la sécurité du relais de la flamme de Milan-Cortina 2026

Le Comité international olympique (CIO) a dit mercredi sa totale confiance envers le dispositif de sécurité du relais de la flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026 alors que des manifestations pro-palestiniennes ont récemment perturbé la bonne tenue du Tour d'Espagne cycliste.

La flamme olympique sera allumée à Olympie (Grèce) en novembre avant d'arriver à Rome le 4 décembre, deux jours avant le départ officiel du relais.

"Le relais de la flamme olympique va sans aucun doute attirer beaucoup d'attention", a déclaré Kristin Kloster, présidente de la commission de coordination des Jeux 2026, lors d'une conférence de presse à l'issue de la dernière visite d'inspection.

"J'ai toute confiance dans le comité d'organisation quant à la manière dont il planifie le relais de la flamme olympique, ainsi que dans les municipalités et les régions traversées par la flamme. Ils sont conscients des questions de sécurité potentielles, ce qui est normal pour tout relais de la flamme précédant les Jeux."

Dimanche, des manifestants pro-palestiniens dénonçant la participation d'une équipe israélienne ont forcé l'interruption de la dernière étape de la Vuelta à Madrid.

Les manifestants ont scandé le slogan antifranquiste "No pasaran" ("Ils ne passeront pas") tout en renversant des barrières métalliques et en occupant le parcours de la course.

Deux personnes ont été arrêtées et 22 policiers blessés, selon le gouvernement espagnol.

Le relais de la flamme olympique a déjà été perturbé par des manifestations dans le passé à l'image du relais international des Jeux d'été de Pékin 2008 qui avait été interrompu à mi-parcours à la suite de manifestations pour la défense des droits humains.

"La tâche principale des hôtes est d'assurer la sécurité des participants", a déclaré Christophe Dubi, directeur exécutif des Jeux olympiques. "Il y a toujours un certain niveau de risque auquel il faut faire face. Nous avons pleinement confiance dans le travail accompli."

"Un excellent travail, une excellente planification. Nous avons une confiance totale dans ce qui est fait."

La guerre entre Israël et le Hamas a suscité des protestations dans le monde entier et a affecté plusieurs événements sportifs.

Sept joueurs d'échecs israéliens se sont retirés d'un tournoi en Espagne la semaine dernière après que les organisateurs leur ont annoncé qu'ils ne participeraient pas sous la bannière de leur pays, invoquant le conflit à Gaza et exprimant leur solidarité avec les Palestiniens.

Les Jeux olympiques de Milan-Cortina auront lieu du 6 au 22 février 2026.

