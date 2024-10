Jeu vidéo: Sony ferme le studio à l'origine de l'échec commercial "Concord"

( AFP / PHILIP FONG )

Sony ferme deux de ses studios, dont celui à l'origine du jeu de tir "Concord" retiré à peine deux semaines après son lancement à cause de faibles ventes, a annoncé son dirigeant Hermen Hulst dans un courrier interne mardi.

"Dans le cadre de nos efforts continus pour renforcer les activités (...), nous avons dû prendre une décision difficile concernant deux de nos studios - Neon Koi (qui développait des jeux sur mobile, NDLR) et Firewalk Studios", peut-on lire dans ce texte disponible sur le site de Sony Interactive Entertainement (SIE).

Lancé le 23 août sur la console PlayStation 5 et sur PC, puis mis hors ligne le 6 septembre, "Concord", jeu de tir où on s'affrontait en équipes dans des arènes, n'a réussi à attirer que 697 joueurs au maximum en ligne, selon les chiffres de la plateforme SteamDB, et ne s'est vendu qu'à 25.000 exemplaires, d'après le site spécialisé IGN.

"Les jeux de tir à la première personne joueur contre joueur sont un espace compétitif en constante évolution et, malheureusement, nous n'avons pas atteint nos objectifs avec ce titre", écrit Hermen Hulst, responsable du développement des jeux vidéo en tant que directeur général des studios de SIE.

"Nous tirerons les leçons de Concord et continuerons à faire progresser nos capacités (...) afin d'assurer la croissance future dans ce domaine."

Le mobile aussi "reste un domaine de croissance prioritaire", assure le dirigeant. "Pour réussir dans ce domaine, nous devons nous concentrer sur des titres qui correspondent au pedigree des studios PlayStation et qui ont le potentiel de toucher plus de joueurs à l'échelle mondiale", fixe-t-il pour objectif.

Firewalk Studio, basé aux Etats-Unis, revendique 165 employés sur LinkedIn et Neon Koi (anciennement Savage Game Studios), installé à Helsinki et Berlin, 40.

"Nous nous efforcerons, dans la mesure du possible, de placer certaines des personnes touchées au sein de notre communauté mondiale de studios", indique Hermen Hulst.