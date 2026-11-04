Jeu vidéo : Blizzard à l'assaut des joueurs nostalgiques avec "World of Warcraft Forever"

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Le studio américain Blizzard, propriété de Microsoft, lance jeudi "World of Warcraft Forever", une relecture de la toute première version de son jeu de rôles en ligne sortie en 2004 et qui suscite déjà un gros engouement auprès des fans du titre d’origine.

Annoncée mi-septembre, cette production propose de retrouver le monde teinté d'heroic-fantasy d'Azeroth tel qu'il était il y a plus de 20 ans, avec un système de progression remanié, de nouvelles zones et du contenu inédit.

"World of Warcraft" repose sur un univers en ligne persistant où des milliers de joueurs peuvent se connecter simultanément, en échange d'un abonnement mensuel (13 euros par mois).

A côté de "Forever" existent deux déclinaisons déjà disponibles : une "moderne", qui intègre toutes les évolutions techniques et les mises à jour publiées depuis le début, et une "classique", qui propose une version figée du jeu de 2004.

Dès sa phase de test publique en septembre, cette nouvelle proposition a connu un afflux de joueurs, provoquant des files d'attente pour y accéder et forçant Blizzard à augmenter à deux reprises la capacité de ses serveurs.

"Cela a largement dépassé nos attentes, c'était l'une des plus grandes phases +bêta+ que nous ayons jamais connues à Blizzard", a expliqué Clayton Stone, directeur associé de production, dans une vidéo sur la chaîne YouTube du studio.

À l'issue des cinq semaines de test, près de 9 millions de personnages ont été créés dans "World of Warcraft Forever", s'est félicité Blizzard dans un message posté sur X.

"C'est la formule que j'attendais depuis toujours", s'est réjoui auprès de l'AFP Mathias Szanto, alias "Troma", streameur et informaticien de 40 ans.

"Avec cette refonte, les évolutions demandées par la communauté ont été prises en compte : pas de montures volantes, plus d'activités dans le monde extérieur et plus d'interactions entre les joueurs", détaille cet utilisateur de la première heure, qui avait abandonné le jeu il y a quatre ans avant de reprendre dans la perspective de la sortie de "Forever".

Le streameur, qui a également mis au point "Overlord", une extension supplémentaire pour le jeu dédiée à l'affrontement entre joueurs, dit observer au travers des téléchargements "une énorme demande de la communauté" pour cette nouvelle mouture.

S'il ne nécessite pas d'achat séparé, "World of Warcraft Forever" n'est toutefois accessible qu'aux joueurs disposant d'un abonnement au jeu.