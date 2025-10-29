Jerome Powell estime que la faiblesse du marché de l'emploi ne s'accélère pas

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les autorités ne voyaient pas s'accélérer la faiblesse qu'elles observent sur le marché de l'emploi.

Jerome Powell, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la décision de la Fed de réduire les taux d'intérêt, a déclaré que les données telles que les nouvelles demandes d'allocations de chômage et les offres d'emploi publiées par des sites de recrutement comme Indeed ne suggèrent pas que le marché de l'emploi ou tout autre secteur de l'économie "se détériore de manière significative."

Dans le même temps, il a indiqué que la création d'emplois était très faible et que le taux de recherche d'emploi pour les chômeurs était également très bas.