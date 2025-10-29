 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Jerome Powell estime que la faiblesse du marché de l'emploi ne s'accélère pas
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 20:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que les autorités ne voyaient pas s'accélérer la faiblesse qu'elles observent sur le marché de l'emploi.

Jerome Powell, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée à la suite de la décision de la Fed de réduire les taux d'intérêt, a déclaré que les données telles que les nouvelles demandes d'allocations de chômage et les offres d'emploi publiées par des sites de recrutement comme Indeed ne suggèrent pas que le marché de l'emploi ou tout autre secteur de l'économie "se détériore de manière significative."

Dans le même temps, il a indiqué que la création d'emplois était très faible et que le taux de recherche d'emploi pour les chômeurs était également très bas.

Banques centrales
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank