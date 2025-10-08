Jean-Pierre Petit : "La démission de Macron n'entraînerait pas de tempête financière !"

Alors que l'instabilité politique s'aggrave, la résilience apparente des marchés financiers interroge. Malgré une épargne record des ménages, une croissance atone et un déficit public en voie d'aggravation, les investisseurs étrangers ne semblent pas bouder la dette française. Pourtant, l'impasse politique pourrait-elle finir par miner la confiance dans l'euro ? Décryptage avec Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'Economie, invité de l'émission Ecorama du 8 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
