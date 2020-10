Jean-Pierre Jouyet : « La gauche a peur d'être taxée d'islamophobie ! »

Jean-Pierre Jouyet les connaît tous par cœur : Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. Il a été le secrétaire d'État aux Affaires européennes du premier. Le deuxième est son ami et l'a nommé secrétaire général de la présidence de la République. Pour le troisième enfin, il a été une sorte de mentor et de parrain. « DRH de la République », Jean-Pierre Jouyet a suivi de près toutes les carrières. C'est dire si la parution de son témoignage était attendue. Dans L'Envers du décor que publie Alexandre Wickham chez Albin Michel, il vide ses carnets. Rédigé d'une plume alerte et sensible, ce document politique passionne déjà les lecteurs puisqu'il figure dans le classement des meilleures ventes de livres. Jouyet aime raconter : « Comment ? Vous n'êtes pas au courant de la dernière soirée à l'Élysée ? Je vais vous raconter... »

Pour visiter les arcanes du « Petit Paris », il n'y a pas meilleur guide que ce faux candide. On en apprend beaucoup aussi sur le fonctionnement de la haute administration, le budget, les négociations européennes, la diplomatie (il a été ambassadeur de France au Royaume-Uni de 2017 à 2019)... C'est un tableau saisissant de la France d'en haut qu'il brosse avec ses petitesses et ses grandeurs, ses codes et ses compétences parfois mal employées. Jean-Pierre Jouyet est un affectif. Il ne pardonne pas les manquements à l'amitié. Blessé, il trempe sa plume dans le vinaigre

... Lire la suite sur LePoint.fr