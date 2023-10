Jean-Pierre Jouyet : «Il y a de véritables baronnies qui empêchent l’État de se réformer»

Jean-Pierre Jouyet, ancien président de l’AMF et ancien secrétaire général de l’Élysée. (© Astrid Di Collanza)

Jean-Pierre Jouyet, ancien président de l’AMF et ancien secrétaire général de l’Élysée, accordé un entretient exclusif au Revenu.

Jean-Pierre Jouyet, inspecteur des finances, a été secrétaire d’État aux Affaires européennes dans le gouvernement de François Fillon et secrétaire général de la présidence de la République sous François Hollande (de 2014 à 2017). Il a été président de l'Autorité des marchés financiers de 2008 à 2012. Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (2012-2014), il est ensuite devenu ambassadeur de France au Royaume-Uni (2017-2019) puis ambassadeur, représentant permanent de la France auprès de l'OCDE (2019-2020).

Comment jugez-vous la situation économique ?

Jean-Pierre Jouyet : Elle n’est pas mauvaise en termes de croissance, mais elle est déplorable en termes financiers. Nous sommes loin d’être sortis du «quoi qu’il en coûte». Nous plions sous les déficits et une dette parmi les plus élevées du monde occidental, alors que nous sommes, juste derrière les Danois, avec plus de 46% de la richesse nationale, les recordmen des prélèvements obligatoires. En outre, l’inflation se maintient à des niveaux élevés et, si l’on en croit la BCE et la Banque de France, devrait le rester jusqu’en 2024, en ne pouvant se calmer après qu’avec le maintien de taux d’intérêt très hauts.

Que devrait faire en priorité le gouvernement ?

Jean-Pierre Jouyet : Réduire les déficits ! Et réduire la dette qui ne finance ni l’investissement ni