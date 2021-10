Jean Nouvel et la Philharmonie fument le calumet de la paix

C'est la fin d’un conflit qui durait depuis presque dix ans. Dans un communiqué rendu public cet après-midi, « Monsieur Jean Nouvel, la société Ateliers Jean Nouvel et l’établissement public de la Cité de la musique – Philharmonie de Paris ont conclu un accord transactionnel par l’effet duquel il est mis fin de manière pleinement satisfaisante pour chacune des parties à la totalité de leurs différends, tous domaines confondus, notamment sur les coûts et les délais. »

La salle de concert de la Villette, qui fut inaugurée en janvier 2015, était l’enjeu d’un conflit interminable. On imputait à l’architecte français la quasi-totalité du surcoût d’un bâtiment dont le budget est passé de 173 millions d’euros en 2006 à 386 millions lors de son ouverture. L’établissement public en charge de la Philharmonie avait adressé au printemps 2017 une facture aux Ateliers Jean Nouvel. Cette demande avait ensuite été confirmée par « titre exécutoire » en septembre 2017. Aucune conciliation ne semblant envisageable, l’architecte a déposé une plainte le 14 octobre 2019 pour « concussion » et « favoritisme » contre la Philharmonie de Paris. Le cabinet contestait « vigoureusement » la demande financière et la considérait comme « exorbitante » et « injustifiée ».

Philharmonie : « Des pénalités équivalant à deux millénaires de retard »

Une enveloppe pour terminer les

