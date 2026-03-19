Jean-Noël Barrot attendu en Israël après sa visite au Liban

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot se rendra vendredi en Israël au lendemain de sa visite à Beyrouth dans le cadre des efforts visant à réduire les tensions dans la région et à obtenir un cessez-le-feu au Liban.

Dans un communiqué, le Quai d'Orsay précise que le chef de la diplomatie française s'entretiendra avec les autorités israéliennes afin d’évoquer la situation sécuritaire, les enjeux humanitaires et les perspectives de désescalade.

Israël a pour l'heure repoussé une offre historique de pourparlers directs avec le Liban, la jugeant insuffisante et trop tardive de la part d'un gouvernement libanais qui partage son objectif de désarmer le Hezbollah mais n'est pas en mesure d'agir contre le groupe armé chiite sans risque de guerre civile.

Le président libanais Joseph Aoun, qui a rencontré jeudi Jean-Noël Barrot, a déclaré la semaine dernière qu'il était prêt à entamer des négociations directes avec Israël pour mettre fin au conflit déclenché le 2 mars dernier par l'entrée en guerre du Hezbollah au côté de l'Iran, attaqué par les Etats-Unis et Israël depuis le 28 février.

La France, historiquement liée au Liban, cherche à jouer les médiateurs au côté des Etats-Unis, avec lesquels elle était parvenue à obtenir un cessez-le-feu en novembre 2024. Jean-Noël Barrot s'est entretenu avec son homologue américain Marco Rubio avant de se rendre au Liban.

"Nous appelons les représentants israéliens et libanais à mener des négociations constructives en vue de trouver une solution politique durable et nous sommes prêts, le cas échéant, à les accueillir", a déclaré jeudi le porte-parole du Quai d'Orsay Pascal Confavreux lors de son point de presse hebdomadaire.

La France a présenté la semaine dernière des contre-propositions à des idées avancées par les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit, a-t-on appris de deux diplomates.

Selon trois diplomates, les Etats-Unis ont accueilli ces propositions avec tiédeur mais les discussions avec Washington se poursuivent. Israël les a rejetées, dit-on de mêmes sources.

(John Irish; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)