Jean-François Kahn : « Être confiné et montrer du doigt les responsables, c'est indécent »

Nous avions prévu, à la veille du second tour des municipales, de donner la parole au vieux sage Jean-François Kahn*. On comptait sur le fondateur de L'Événement du jeudi et de Marianne pour nous dresser un tableau politique saluant le retour en force d'untel ou le fiasco d'un autre. Las, le coronavirus a fait voler en éclats le second tour et ses interrogations. Mais nous avons décidé de maintenir notre invitation et avons contacté par téléphone ? en appel masqué, c'est plus sûr ? le journaliste iconoclaste. Et nous ne le regrettons pas !Plutôt que d'analyser la gestion de crise du gouvernement et d'Emmanuel Macron, Kahn, avec l'ironie qu'on lui connaît, s'en prend à tous ceux qui profitent du Covid-19 pour « ramener leur science » et dire « à quel point ils ont raison ». Le tout avec humour et sens de la formule. Entretien.Le Point : Une pandémie, des mesures de confinement strictes, une France à l'arrêt? Que vous inspire cette situation inédite ?Jean-François Kahn : Personne n'aurait pu imaginer qu'un régime démocratique puisse réussir à imposer ce qu'aucune dictature ? même les plus intraitables ? n'avait tenté : imposer l'assignation à résidence de toute une population. Cela fait réfléchir, car beaucoup de nos idées reçues ont été battues en brèche : on disait les Français individualistes, anarchistes, ils se sont soumis au confinement sans broncher.Ce confinement était d'autant plus acceptable que nos...