Jean Castex de plus en plus populaire auprès de l'extrême gauche

La popularité de Jean Castex connaît une belle éclaircie : d'après le baromètre YouGov, le Premier ministre a engrangé quatre points supplémentaires en un mois. Comme le révèle le HuffPost, vendredi 4 juin, le chef du gouvernement se paye même le luxe de dépasser Emmanuel Macron, avec 31 % d'opinions favorables contre 30 % pour le chef de l'État. Ce dernier, en campagne pour « reprendre le pouls du pays », voit sa propre cote de popularité rétrograder d'un point.

D'après le sondage, la popularité de Jean Castex a particulièrement progressé auprès des électeurs d'extrême gauche (+ 13 points, à 28 %), de la droite modérée (+ 9 points) et de l'extrême droite (+ 5 points). C'est d'ailleurs l'inverse que l'on observe du côté d'Emmanuel Macron : le locataire de l'Élysée, candidat non déclaré à sa propre succession, voit sa cote chuter auprès des sympathisants de droite (- 9 points) et du centre (- 7 points), des cibles électorales pourtant proches du président.

Régionales : le duel LR-RN se précise, LREM simple arbitre ?

La popularité de Macron stagne à 30 %

Si l'on se fie à ses résultats, Emmanuel Macron ne semble pas profiter de l'effet « déconfinement » en France, dont la troisième étape est prévue pour le mercredi 9 juin. À moins d'un an de la présidentielle, le chef de l'État stagne à 30 % d'opinions favorables, malgré ses efforts de communication auprès de la

