« Je suis expert RH, et voici 10 compétences à développer pour rester indispensable à son entreprise à l’ère de l’IA »

Vous managez des équipes, vous maîtrisez vos dossiers, vous gagnez bien votre vie… Très bien ! Mais l'intelligence artificielle n'a que faire de votre statut. Déjà s'installe-t-elle, sans se soucier de qui que ce soit, dans le secteur du tertiaire et dans le management, laissant traîner derrière elle une angoisse diffuse qui s'étend à tous les niveaux : que restera-t-il bientôt, comme charge à l'humain ? Comment rester essentiel aux yeux de son employeur ?

Pour Dominique Duquesnoy, dirigeant d'un cabinet de recrutement et expert en compétences comportementales, la question n'est pas de savoir si l'IA remplacera les humains, mais comment elle redistribuera leur valeur. Il est essentiel, selon lui, d'adopter dix compétences pour rester pertinent et faire la différence dans le monde du travail de demain.

Hier, les recruteurs valorisaient le savoir et le savoir-faire. Dans les années 80-90, ils y ont ajouté le savoir-être. Aujourd'hui, ces mêmes recruteurs évaluent ce que certains appellent le « savoir évoluer » ou le « potentiel d'apprentissage ». Autrement dit, la capacité à s'approprier le changement, à rebondir, et surtout, comme le ponctue Dominique Duquesnoy, « à rester optimiste face aux nouvelles technologies et à leur pratique qui évolue sans cesse ». Donc rester ouvert à la nouveauté. « Les technologies ont toujours déstabilisé l'existant. Ce qui