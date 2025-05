« Je peux mourir demain ce n’est pas grave ! » : les Champs-Élysées, théâtre du triomphe fêté par les Parisiens

Ils attendaient ça depuis des années. À peine le PSG qualifié pour la finale de la Ligue des Champions, les supporters parisiens ont transformé les Champs-Élysées en tribune géante. Des klaxons aux feux d'artifice, c'est tout un peuple qui s'est rassemblé à la gloire du Paris Saint-Germain. Récit d’une soirée unique.

22h54, le coup de sifflet final tout juste sifflé : « Gooooo direction les Champs-Élysées ! », crie un jeune parisien à son groupe de potes, alors dans un bar à Châtelet. D’autres affluent directement du Parc des Princes, ou de son parvis où la tension avait grimpé avec les forces de l’ordre. Et c’est parti, que la fête commence pour les milliers de Parisiens qui se sont rassemblés sur la plus belle avenue du monde après la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des champions. « Mec laisse tomber la joie de fou ! Là je vais rester sur les Champs avec mes amis, on va passer une bête de soirée, la belle vie quoi ! », lâche Lucas tout juste majeur, maillot de Khvicha Kvaratskhelia sur le dos. « C’est que du bonheur, on va kiffer ce soir », s’égosille Mathis, 22 ans, couvert d’un grand drapeau sur les épaules. Ni une, ni deux, le jeune homme fonce à toute allure pour chanter avec les siens.

Explosion de joie sur les Champs

« On est en finaleeee, on est en finaleeee », est scandé aux quatre coins de « la plus belle avenue du monde », sous la présence indispensable de fumigènes rouges et bleus. Tant pis pour les consignes de la préfecture de police, interdisant toute bamboche sur la voie publique, des centaines de Parisiens dansent tous ensemble sur les trottoirs bondés, certains le téléphone à la main pour capturer ces moments de magie. Devant la boutique Zara, c’est le cocktail d’odeurs dignes des plus grosses soirées : tabac, alcool, pots d’échappement, cannabis, la totale. Les plus investis sortent le grand jeu avec des dizaines et des dizaines de feu d’artifices lancés vers le ciel pendant toute la durée des célébrations.…

Par Quentin Toneatti, sur les Champs-Élysées pour SOFOOT.com