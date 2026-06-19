"Je n'attaquerais pas le seul allié puissant qui me reste" : le vice-président américain JD Vance menace les responsables israéliens qui critiquent Donald Trump

"Ces trois derniers mois, deux tiers des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des mains américaines", a souligné JD Vance.

JD Vance à Wahsington, aux États-Unis, le 18 juin 2026. ( AFP / KEN CEDENO )

Le vice-président américain JD Vance a mis en garde les responsables israéliens qui ont critiqué ces derniers jours Donald Trump, notamment après la signature d'un accord de paix avec l'Iran, en leur demandant d'"ouvrir les yeux" tout en rappelant la dépendance du pays au soutien militaire de Washington.

"Ce que je veux dire, et cela me dérange, c'est qu'il y a des gens dans le gouvernement de Bibi (le surnom du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ndlr) qui se sont exprimés pour attaquer l'accord et qui d'une certaine manière ont attaqué le président des Etats-Unis très personnellement", a dit le vice-président américain pendant une conférence de presse.

"Mon message pour eux est double. D'abord, Donald J. Trump est le seul chef d'État dans le monde entier qui est compréhensif envers Israël aujourd'hui, et il se trouve être le chef d'État de la première puissance mondiale", a poursuivi JD Vance.

"Le seul allié puissant" qui reste à Israël

"Si j'étais au gouvernement israélien, peut-être que je n'attaquerais pas le seul allié puissant qui me reste sur la planète" a-t-il averti.

"Le second message que je voudrais lancer à certains de ces ministres qui attaquent le président des États-Unis - Bibi, et c'est tout à son honneur, n'a pas pris cette voie - c'est que ces trois derniers mois, deux tiers des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des mains américaines et payées par les contribuables américains", a ajouté JD Vance.

"Le problème d'Israël ce n'est pas Donald Trump, et ceux qui en Israël pensent que le président des États-Unis est leur plus gros problème doivent ouvrir les yeux et prendre conscience de la réalité", a conclu le vice-président.