« Je n'ai pas commis de faute professionnelle » : Jean-François Achilli dénonce son licenciement de Radio France

« Je n'ai pas commis de faute professionnelle et il y a une dimension éminemment politique dans mon licenciement. » Jean-François Achilli dénonce sa mise à pied de Radio France pour « faute grave » dans les colonnes du Figaro ce samedi 25 mai. L'ancien journaliste de France Info, accusé par Le Monde d'avoir participé à un projet de livre de Jordan Bardella, se défend de tout conflit d'intérêts et donne sa version des faits.

Si Jean-François Achilli a bien été approché par la tête de liste du Rassemblement national aux Européennes, le journaliste politique répète une nouvelle fois que le projet n'a jamais abouti : « Nous ne sommes pas parvenus, le président du RN et moi-même, à un accord, ce pourquoi il n'y a pas de livre, pas de contrat, pas d'argent », martèle-t-il pour justifier de n'en avoir pas parlé à sa direction.

Accusé dans Le Parisien par le directeur de France Info d'avoir « collaboré » à une « stratégie de conquête » du Rassemblement national, Jean-François Achilli se dit « sidéré par tant d'inélégance et de violence » : « En quoi porter un regard sur des ébauches – et non pas des "épreuves" qu'au demeurant je n'ai jamais "corrigées" – et faire des retours constitue une collaboration ? », s'agace-t-il.

« Le journalisme ne doit-il pas nous pousser à sortir de notre zone de confort et à