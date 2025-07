« Je m’en vais » : au Royaume-Uni, la fin d’une niche fiscale fait fuir les ultrariches

En avril dernier, le Royaume-Uni a fait le pari de taxer davantage les ultrariches, dans l'ambition de renflouer les caisses de l'État. Mais en supprimant la niche fiscale qui permettait aux étrangers résidant dans le pays de ne payer des impôts que sur leurs revenus générés localement, le gouvernement ne semble pas avoir atteint son objectif. Pour cause : de nombreux résidents fortunés fuient le pays, attirés par des destinations à la fiscalité plus avantageuse.

« Je m'en vais. Il arrive un moment où l'on ne se sent plus le bienvenu, et il est temps de faire ses valises », affirme, non sans aplomb, Bassim Haidar, homme d'affaires libano-nigérian, dans les colonnes du Wall Street Journal . Après quinze ans passés au Royaume-Uni, ce père de cinq enfants a décidé de partir vivre entre Dubai et la Grèce, des pays qui déroulent le tapis rouge aux exilés fiscaux avec des régimes très favorables. En restant en Grande-Bretagne, lui qui tire la majeure partie de ses revenus de ses entreprises à l'étranger estime que ses impôts auraient été multipliés par cinq à sept.

Bassim Haidar faisait partie des 74 000 bénéficiaires du statut de « non-domicilié » (ou « non-dom »), une niche fiscale remontant à 1799 et à la création de l'impôt sur le revenu pour financer la guerre contre Napoléon. À l'époque, seuls les revenus générés sur le sol britannique étaient imposés, exonérant ceux provenant des