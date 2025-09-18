 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Japon-Sanae Takaichi, favorable à une politique économique accommodante, entre dans la course à la présidence du parti au pouvoir
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 11:04

par Mariko Katsumura et Satoshi Sugiyama

Sanae Takaichi, députée japonaise chevronnée et partisane d'une politique économique accommodante ("fiscal dove"), a déclaré jeudi qu'elle se présenterait à l'élection pour la présidence du parti au pouvoir en vue de remplacer le Premier ministre sortant, Shigeru Ishiba.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé sa démission ce mois-ci afin d'assumer la responsabilité d'une série de défaites électorales brutales, après moins d'un an au pouvoir.

Le scrutin pour élire la prochaine direction du Parti libéral démocrate (PLD), actuellement aux affaires, se tiendra le 4 octobre.

Sanae Takaichi, qui espère devenir la première femme à gouverner le Japon, fait partie des favoris, au même titre que le ministre de l'Agriculture, des forêts et de la pêche, Shinjiro Koizumi.

La députée a déclaré qu'elle tiendrait une conférence de presse vendredi pour présenter son programme. Elle s'est opposée aux hausses de taux d'intérêt de la Banque du Japon et a appelé à une augmentation des dépenses pour relancer l'économie fragile.

Les autres candidats à la présidence du parti sont le secrétaire général du cabinet Yoshimasa Hayashi, l'ancien ministre des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi et l'ancien ministre de la Sécurité économique Takayuki Kobayashi.

Yoshimasa Hayashi a déclaré jeudi qu'il poursuivrait certaines des politiques menées par l'administration Ishiba, notamment les efforts visant à élargir les augmentations de salaires dans les petites entreprises afin que les ménages puissent supporter la hausse du coût de la vie.

Yoshimasa Hayashi a pris ses distances avec les "Abenomics", les mesures de relance budgétaire et monétaire mises en œuvre par le défunt Premier ministre Shinzo Abe pour sortir le Japon de la déflation.

"Les 'Abenomics' étaient une politique efficace à l'époque", a déclaré Yoshimasa Hayashi, ajoutant que l'économie était sortie de la grave récession qui nécessitait de telles mesures de relance.

"La BOJ a modifié sa politique et nous assistons maintenant à une hausse des taux d'intérêt. L'économie est entrée dans une nouvelle phase", a-t-il ajouté.

Un autre candidat, Motegi, a déclaré lors d'une autre conférence de presse qu'il négocierait avec les États-Unis une nouvelle réduction des droits de douane si les circonstances le permettaient.

Dans un sondage publié jeudi et réalisé par l'agence de presse japonaise Jiji, à la question qui serait le plus apte à occuper le poste de Premier ministre au Japon, Shinjiro Koizumi est arrivé en tête avec 23,8% des voix, suivi de Sanae Takaichi avec 21%. Yoshimasa Hayashi et Toshimitsu Motegi arrivent tous deux en troisième position, avec 5,9%.

(Rédigé par Mariko Katsumura et Satoshi Sugiyama, avec la contribution de Leika Kihara et Makiko Yamazaki ; version française Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

