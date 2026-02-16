 Aller au contenu principal
OpenAI recrute le créateur du logiciel d'agents IA OpenClaw
information fournie par Boursorama avec AFP 16/02/2026 à 08:09

Le président d'OpenAI, Sam Altman, a annoncé dimanche l'embauche du programmeur autrichien à l'origine d'OpenClaw, un logiciel d'assistants personnels d'intelligence artificielle (IA).

Peter Steinberger "rejoint OpenAI pour développer la prochaine génération d'agents personnels", a écrit Sam Altman dans un message publié sur le réseau social X.

"C'est un génie qui a beaucoup d'idées étonnantes sur l'avenir des agents très intelligents qui interagissent entre eux pour faire des choses très utiles pour les gens", a déclaré Sam Altman.

"Nous pensons que cela deviendra rapidement un élément central de notre offre de produits", a-t-il ajouté, en précisant qu'OpenClaw resterait un projet open source au sein d'une fondation soutenue par OpenAI.

OpenClaw, qui a vu le jour en novembre, est le dernier né d'une nouvelle génération d'assistants IA qui ne se contentent plus de répondre à une question ou de rédiger un texte sur demande. Ce sont des agents qui peuvent maintenant exécuter, toujours sur requête en langage courant, des tâches sur un ordinateur ou en ligne.

Moltbook, un pseudo-réseau social proche du modèle de Reddit et composé d’agents OpenClaw, a récemment fait sensation.

Elon Musk l’a qualifié de "tout début de la singularité", désignant le moment où l'intelligence humaine serait définitivement dépassée par l'IA.

OpenClaw permet de connecter ses propres clés API pour utiliser la plupart des modèles IA du marché, comme ChatGPT.

Les utilisateurs communiquent ensuite avec leur agent IA via WhatsApp ou Telegram, comme ils pourraient le faire avec un ami ou un collègue.

Avec seulement une fraction de son milliard d'utilisateurs sous abonnement, OpenAI est sous pression pour générer de nouveaux revenus.

ChatGPT a commencé la semaine dernière à tester l'intégration de publicités, une nouveauté qui devrait générer de nouveaux revenus dans une industrie très coûteuse.

