Japon-Les soldats US soumis à un couvre-feu à Okinawa après une affaire de meurtre

* Un marine américain accusé d'avoir assassiné et volé une femme à Okinawa

* Un nouveau cas vient attiser la colère face à la présence des troupes américaines

* Les opérations militaires américaines à Okinawa ont été suspendues pour permettre la tenue d'un stage de discipline

* La PM japonaise exige que des mesures soient prises pour empêcher que ces crimes ne se reproduisent

par John Geddie

Les soldats américains stationnés à Okinawa, au Japon, se sont vu imposer un couvre-feu d'un mois et un stage de discipline, suspendant les opérations militaires sur place, après qu'un marine a été accusé d’avoir assassiné et dérobé une femme de la région.

Le caporal suppléant Devin Jacob Ballard, âgé de 20 ans, est soupçonné d'avoir tué samedi dernier Anna Yagi, 39 ans, et de lui avoir volé son portefeuille et son sac à dos.

Les faits se seraient déroulés dans un hôtel de Naha, la capitale de la préfecture d'Okinawa, un archipel situé à l'extrême sud-ouest du Japon.

Devin Jacob Ballard nie les accusations, selon la police.

Cette affaire vient s'ajouter à une série d'incidents survenus ces dernières années qui contribuent au malaise de la population locale face à l’importante présence militaire américaine sur l'archipel, situé près de Taïwan et de la Chine.

Les responsables américains ont averti que l'affaire pourrait compromettre des liens essentiels à la sécurité en Asie de l'Est.

"Chaque interaction avec nos voisins renforce ou sape la confiance qui est essentielle à notre équipe. Lorsque cette confiance est ébranlée, cela affecte la solidité de notre alliance et la sécurité de cette région", a déclaré mardi le lieutenant général américain Benjamin Watson dans un communiqué ordonnant ces mesures.

Toutes les opérations militaires américaines à Okinawa seront suspendues pendant 48 heures, le temps que les troupes suivent une formation sur les normes et la discipline, a ajouté Benjamin Watson.

Les militaires sont par ailleurs soumis à une interdiction de consommer de l'alcool.

"BRUTAL ET ODIEUX"

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a qualifié le meurtre survenu samedi dernier d'"extrêmement brutal et odieux". Elle a déclaré avoir vivement protesté auprès des États-Unis et exigé que des mesures soient prises pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir.

Anna Yagi est morte par asphyxie après que Devin Jacob Ballard lui aurait "appuyé sur le cou", a précisé la police au journal militaire américain Stars and Stripes.

Le personnel de l'hôtel a retrouvé la femme inconsciente dans sa chambre aux premières heures de samedi, alors qu’elle n’avait pas réglé sa note.

Environ 200 agents ont participé aux recherches pour retrouver l'homme, qui avait été filmé par des caméras de vidéosurveillance alors qu'il entrait dans l’hôtel avec la victime, ont rapporté les médias locaux.

Lors d'une rencontre à Tokyo avec Genta Koja, le gouverneur d’Okinawa, Sanae Takaichi a déclaré que le Japon et les États-Unis continueraient à se concerter sur des mesures efficaces pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent. Cet incident a déclenché des manifestations à Naha et à Tokyo/

Le Japon accueille le plus grand contingent de forces armées américaines à l’étranger au monde. La plupart des 18.000 marines basés au Japon sont stationnés à Okinawa, que les États-Unis ont occupée de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1972.

Cette présence a suscité à plusieurs reprises le ressentiment des habitants, notamment en raison de problèmes liés au bruit, aux accidents d'avion et au comportement du personnel.

Le viol, en 1995, d'une fillette d’Okinawa âgée de 12 ans par trois militaires américains avait déclenché des manifestations de grande ampleur.

Le meurtre de samedi pourrait compliquer les efforts de Sanae Takaichi visant à transférer une partie des marines de la base aérienne très fréquentée de Futenma vers une installation plus isolée à Henoko. Les opposants souhaitent que les troupes quittent la préfecture.

Okinawa, située à 100 kilomètres de Taïwan à son point le plus proche, est considérée par Tokyo et Washington comme un élément clé pour dissuader toute agression militaire potentielle de la part de la Chine.

(Rédigé par John Geddie à Tokyo ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)