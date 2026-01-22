Japon: les exportations vers les Etats-Unis continuent de plonger

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX WONG )

Les exportations du Japon vers les Etats-Unis ont continué de dégringoler en décembre, plongeant de 11,1% sur un an, en dépit de l'accord commercial trouvé avec l'administration Trump et appliqué depuis septembre, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Dans le détail, les exportations nippones en valeur se sont effondrées à nouveau pour les voitures (-20,4% sur un an) et les pièces détachées pour l'automobile (-15,3%), a indiqué le ministère des Finances.

Le secteur automobile, qui représente environ un tiers des exportations du Japon vers les Etats-Unis, était sous le coup depuis avril de surtaxes douanières de 25% imposées par le gouvernement de Donald Trump, avant que le taux de taxation ne soit plafonné à 15% mi-septembre.

"Par rapport au taux initial de 2,5%, cela représente toujours une augmentation substantielle. Les exportations automobiles vers les États-Unis devraient donc rester faibles", avertit Taro Saito, de l'institut de recherche NLI.

Dans le cadre d'un accord commercial signé durant l'été, l'archipel a échappé aux surtaxes massives dont il était menacé, écopant de droits de douane généraux également plafonnés à 15%.

Les importations d'acier restent cependant surtaxées à 50%: logiquement, les envois de fer et d'acier japonais vers les Etats-Unis continuent de fondre en décembre (-14,7% en valeur sur un an).

En raison notamment de la chute des exportations, l'excédent commercial de l'archipel avec les Etats-Unis -que dénonce Donald Trump- a fondu d'environ 32% sur un an en décembre, à 690 milliards de yens (4,35 milliards de dollars).

De façon plus générale, "la hausse des droits d'importation américains et la concurrence féroce de l'étranger pèsent sur la production industrielle et les volumes d'exportation" du Japon, commente Stefan Angrick, de Moody's Analytics.

"Les menaces commerciales de la Chine constituent une source d'inquiétude supplémentaire", avertit-il.

- Menaces chinoises -

Certes, en dépit des tensions diplomatiques avec Pékin, les exportations nippones vers la Chine ont progressé de 5,6% sur un an en décembre, après avoir enregistré un repli de 2,5% le mois précédent.

Mais médias et entreprises ont fait état d'un ralentissement des importations japonaises vers la Chine.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait laissé entendre en novembre que son pays pourrait intervenir militairement si la Chine attaquait Taïwan. Courroucées, Pékin a annoncé des restrictions commerciales contre le Japon.

Les exportations nippones vers l'Union européenne n'ont elles augmenté que de 2,6% en décembre.

Au total, tous pays confondus, les exportations du Japon ont gonflé de 5,1% en décembre sur un an, quatrième mois consécutif de hausse. Les importations totales du Japon ont elle progressé de 5,3%, accélérant plus qu'attendu.

Au final, l'archipel a dégagé le mois dernier un excédent commercial de 106 milliards de yens (665 millions de dollars).

Sur l'ensemble de l'année calendaire 2025, les exportations japonaises ont gonflé de 3,1% (en dépit d'un recul de 4,1% à destination des Etats-Unis), pour des importations quasi-stables (+0,3%).

Le pays enregistre donc un déficit commercial annuel de 2.650 milliards de yens (16,7 milliards de dollars), réduit de moitié par rapport à 2024.

"En 2023, le déficit s'élevait à près de 10.000 milliards de yens, et en 2022, il dépassait 20.000 milliards (...) La réduction est forte", souligne Stegan Angrick.

"Des exportations plus fortes que prévu en 2025 ont contribué à cette amélioration, notamment grâce à des anticipations d'achats avant les taxes douanières américaines et au boom de l'intelligence artificielle qui a stimulé les expéditions de produits électroniques", tandis que la faiblesse du yen rendait les produits nippons plus attractifs, explique-t-il.