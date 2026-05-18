Japon: Le budget supplémentaire prévoit l'émission de nouveaux titres de dette, dit une source

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda

par Tamiyuki Kihara et Leika Kihara

Le gouvernement japonais pourrait émettre ‌de nouvelles obligations pour financer un budget supplémentaire destiné à atténuer l'impact économique de la guerre au Moyen-Orient, a déclaré ​lundi à Reuters une source gouvernementale au fait du dossier.

Toute nouvelle émission de dette ferait toutefois peser une charge supplémentaire sur les finances publiques japonaises, qui sont déjà sous pression, et risquerait d'accélérer la hausse des taux d'intérêt à long terme.

Ces inquiétudes ​se sont déjà répercutées lundi sur les rendements de la dette souveraine nippone, celui de l'obligation à 10 ans grimpant à 2,8%, son plus haut niveau depuis octobre ​1996, tandis que celui du titre à 30 ans a ⁠atteint un record historique.

La Première ministre, Sanae Takaichi, a dit lundi qu'elle avait demandé la semaine dernière à la ‌ministre des Finances, Satsuki Katayama, de commencer à travailler à l'élaboration d'un budget supplémentaire, marquant ainsi un revirement par rapport à ses déclarations précédentes, par lesquelles elle excluait une telle possibilité.

Ce budget supplémentaire ​servira principalement à financer des aides publiques ‌destinées à réduire les factures d'essence et d'électricité, à un moment où la flambée des ⁠prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives d'une économie très dépendante des importations de carburant en provenance de cette région.

Même si le montant de cette dépense reste à déterminer, ce projet pourrait remettre en cause l'engagement du ⁠gouvernement japonais à mener une ‌politique budgétaire "responsable et proactive".

"Le revirement de Sanae Takaichi, qui avait toujours exclu un budget supplémentaire, rend ⁠les marchés nerveux et déclenche une vague de ventes de titres d'État japonais sur toute la courbe", signale Katsutoshi Inadome, ‌stratège chez Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

"Il y a une multitude de raisons de vendre des obligations d'État ⁠japonaises, mais très peu d'en acheter", a-t-il déclaré.

La ministre des Finances, qui se trouve à ⁠Paris pour assister à la ‌réunion des ministres des Finances du G7, a dit lundi qu'elle avait reçu pour instruction de la Première ministre de "minimiser les divers ​risques", lorsqu'on l'a interrogée sur la hausse des taux d'intérêt ‌à long terme.

Un budget supplémentaire viendrait s'ajouter au budget record de 122.000 milliards de yens pour l'exercice fiscal qui a débuté en avril, pilier central de ​la politique budgétaire expansionniste de Sanae Takaichi, partisane d'une politique accommodante.

Cependant, ses détracteurs soulignent que ces nouveaux plans de dépenses, conjugués à la lenteur avec laquelle la Banque du Japon (BoJ) resserre sa politique monétaire, pourraient attiser les pressions inflationnistes ⁠dans une économie déjà confrontée à la hausse des coûts énergétiques et à l'augmentation des prix des importations résultant de la faiblesse du yen.

Le budget supplémentaire sera élaboré vers juin ou juillet, lorsque le gouvernement présentera ses plans pour stimuler l'investissement et les détails d'un gel de deux ans de la taxe de 8% sur les denrées alimentaires.

(Reportage Tamiyuki Kihara et Leika Kihara ; avec la contribution de Mariko Sakaguchi, Yoshifumi Takemoto et Anton Bridge à Tokyo et de Makiko Yamazaki à Paris ; version ​française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)