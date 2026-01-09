 Aller au contenu principal
Japon-La Première ministre envisage des élections anticipées en février-Yomiuri
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:00

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi envisage de convoquer des élections législatives anticipées pour renouveler la chambre basse du Parlement au cours de la première quinzaine de février, rapporte vendredi le quotidien Yomiuri, citant des sources politiques.

La Diète nippone est composée de deux chambres : la Chambre des représentants ou chambre basse qui compte 465 membres élus tous les quatre ans et la Chambre des conseillers ou chambre haute (248 membres élus pour six ans, renouvelés par moitié).

Au pouvoir depuis octobre, Sanae Takaichi entend capitaliser sur la forte cote de confiance dont elle bénéficie, notamment en raison de sa fermeté face à la Chine, en avançant les échéances électorales pour s'assurer une majorité à la chambre basse.

Sa formation politique, le Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice) est alliée aux populistes du Parti japonais de l'innovation (Ishin, abréviation de Nippon Ishin no Kai) dans la coalition gouvernementale.

(David Dolan, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Fermer

