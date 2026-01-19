Japon: la Première ministre convoque des élections anticipées pour conforter son mandat

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, lors d'une conférence de presse à Tokyo, le 19 janvier 2026 ( JIJI Press / STR )

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi a annoncé lundi qu'elle allait dissoudre la chambre basse du Parlement et convoquer des élections législatives anticipées le 8 février, mettant son sort dans la balance afin d'obtenir un mandat renforcé pour son ambitieux programme politique.

Première femme cheffe de gouvernement dans l'archipel, la conservatrice mise sur les bons sondages d'opinion pour doper les scores de son Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste), formation impopulaire dont la coalition n'est majoritaire que de justesse.

"Aujourd'hui, j'ai décidé de dissoudre la chambre basse" vendredi, avant des élections anticipées convoquées "le 8 février" au terme d'une campagne-éclair, a déclaré la dirigeante nippone lors d'une conférence de presse.

"Takaichi est-elle apte à être Première ministre? J'ai voulu laisser le peuple souverain décider", a-t-elle poursuivi.

Le PLD gouverne le Japon presque sans interruption depuis des décennies, mais a vu sa popularité minée par des scandales de financement et son incapacité à juguler une flambée inflationniste.

Mme Takaichi a pris ses fonctions en octobre, propulsée à la tête du parti après que le PLD a perdu la majorité dans les deux chambres du Parlement sous son prédécesseur Shigeru Ishiba. Or, malgré l'image en berne du PLD, le gouvernement Takaichi caracole dont les sondages avec une popularité de 60 à 70%.

- Contrer l'inflation -

Certes, le PLD et son nouveau partenaire de coalition, le Parti de l'innovation, ont retrouvé de justesse la majorité à la chambre basse en novembre à la faveur du ralliement d'une poignée d'élus, mais cette majorité est restreinte.

De quoi entraver l'adoption du programme de Sanae Takaichi qui comprend des dépenses "proactives" pour relancer l'activité et l'augmentation du budget de la défense.

Une femme passe devant un écran de télévision diffusant la conférence de presse de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi à Tokyo, le 19 janvier 2026 ( AFP / Kazuhiro NOGI )

Mme Takaichi a indiqué lundi vouloir faire valider par les électeurs le programme de la coalition gouvernementale inédite formée depuis octobre.

"Si le PLD peut obtenir à lui seul la majorité à la chambre basse, cela l'aidera à mener ses politiques" sans concessions aux autres partis, décrypte Sadafumi Kawato, professeur à l'Université de Tokyo.

Dans la foulée d'un colossal plan de relance adopté fin 2025, le gouvernement a approuvé un nouveau budget record (équivalant à 665 milliards d'euros) pour l'exercice 2026 commençant en avril, promettant d'obtenir l'aval du Parlement au plus vite afin de mieux contrer l'inflation et soutenir la consommation.

Les partis d'opposition estiment qu'une dissolution retarderait l'adoption du budget. Pour Jun Azumi, du principal parti d'opposition, le Parti démocrate constitutionnel (PDC), cela "sacrifierait" les besoins des ménages nippons.

Consciente de la sensibilité du sujet, Sanae Takaichi a annoncé que le PLD ferait campagne sur une baisse de la taxation des produits alimentaires, afin d'atténuer l'impact de l'envolée des prix (+2,9% sur un an en novembre, produits frais inclus).

- Tensions avec Pékin -

Ces élections anticipées interviennent sur fond de bras de fer sino-japonais.

La dirigeante, qui a accueilli en fanfare à Tokyo le président américain Donald Trump et participé à des sommets dès sa prise de fonctions, se montre active sur la scène internationale.

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi et le président américain Donald Trump à Tokyo, le 28 octobre 2025 ( POOL / Kiyoshi Ota )

Mais les relations avec Pékin se sont détériorées depuis que Mme Takaichi a suggéré en novembre que Tokyo pourrait intervenir militairement si la Chine lançait une attaque contre Taïwan.

Or, d'après Mikitaka Masuyama, doyen de l'Institut national d'études politiques, la Chine pourrait intensifier davantage sa pression si Takaichi l'emporte, soucieuse d'envoyer aux électeurs "le message que soutenir une dirigeante +faucon+ pourrait générer des souffrances accrues" via notamment des sanctions commerciales.

Pékin a déjà annoncé un durcissement des restrictions sur l'exportation de produits à "double usage", civil et militaire, vers le Japon, ce qui pourrait affecter les acheminements de terres rares, des composants critiques.

"Nous constatons des tactiques de pression économique visant à contraindre d'autres nations à se soumettre à (ses) exigences en contrôlant les matières premières en amont des chaînes d'approvisionnement dont le monde dépend", a souligné Mme Takaichi lundi.

Selon un sondage du journal Asahi, 60% des personnes interrogées se disent inquiètes de l'impact économique de la dégradation des relations nippo-chinoises.

L'élection à la chambre haute en juillet avait vu une poussée du Sanseito, une formation populiste qualifiant l'immigration d'"invasion silencieuse", malgré la faible proportion de résidents nés à l'étranger. Sous pression sur ce sujet, Sanae Takaichi pourrait annoncer un durcissement des règles à leur encontre.

Dans l'opposition, le petit parti bouddhiste Komeito (centre droit), ex-partenaire du PLD, et le Parti démocrate constitutionnel du Japon sont convenus d'unir leurs forces en espérant séduire les électeurs indécis.