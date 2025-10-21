 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-La nationaliste Sanae Takaichi nommée Première ministre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 07:58

par Mariko Katsumura et Tim Kelly

La nationaliste Sanae Takaichi est devenue mardi la première femme Premier ministre du Japon, une nomination qui prépare le terrain à un net virage à droite de la politique du pays.

Proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, mort assassiné en 2022, et admiratrice de la Britannique Margaret Thatcher, Sanae Takaichi a obtenu 237 voix lors de l'élection décisive de la chambre basse pour choisir le prochain Premier ministre, dépassant ainsi la majorité des 465 sièges de la chambre.

Sa nomination ayant aussi été approuvée par la chambre haute du Parlement, Sanae Takaichi doit désormais prêter serment en tant que 104ème Premier ministre du Japon, succèdant à Shigeru Ishiba qui a annoncé le mois dernier sa démission.

Sa victoire intervient après que sa formation, le Parti libéral démocrate (PLD), a conclu lundi un accord de coalition avec le parti de droite Japan Innovation Party, connu sous le nom d'Ishin.

(Reportage Bureau de Tokyo, rédigé par David Dolan, version française Blandine Hénault)

Devises
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank