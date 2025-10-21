Japon-La nationaliste Sanae Takaichi nommée Première ministre

par Mariko Katsumura et Tim Kelly

La nationaliste Sanae Takaichi est devenue mardi la première femme Premier ministre du Japon, une nomination qui prépare le terrain à un net virage à droite de la politique du pays.

Proche de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, mort assassiné en 2022, et admiratrice de la Britannique Margaret Thatcher, Sanae Takaichi a obtenu 237 voix lors de l'élection décisive de la chambre basse pour choisir le prochain Premier ministre, dépassant ainsi la majorité des 465 sièges de la chambre.

Sa nomination ayant aussi été approuvée par la chambre haute du Parlement, Sanae Takaichi doit désormais prêter serment en tant que 104ème Premier ministre du Japon, succèdant à Shigeru Ishiba qui a annoncé le mois dernier sa démission.

Sa victoire intervient après que sa formation, le Parti libéral démocrate (PLD), a conclu lundi un accord de coalition avec le parti de droite Japan Innovation Party, connu sous le nom d'Ishin.

(Reportage Bureau de Tokyo, rédigé par David Dolan, version française Blandine Hénault)