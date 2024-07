Japon : la faiblesse du yen devient une aubaine pour les touristes

Des touristes devant le restaurant et la zone commerçante de la 5e station de la ligne Fuji Subaru. Cet endroit mène au sentier Yoshida populaire pour les randonneurs gravissant le mont Fuji, avant sa réouverture pour la saison à Narusawa (préfecture de Yamanashi), le 19 juin 2024. ( AFP / PHILIP FONG )

Selon l'organisation nationale du tourisme, le pays du soleil levant a enregistré un nombre record de 17,78 millions de touristes étrangers au premier semestre 2024.

Ce chiffre surpasse de plus d'un million le précédent record de 16,63 millions de voyageurs, enregistré de janvier à juin 2019, avant la pandémie de Covid-19.

La faiblesse de la monnaie japonaise attire de nombreux visiteurs étrangers, qui dépensent sans compter pour s'offrir, entre autres, des souvenirs ou des repas à prix cassés.

Le retour en masse des touristes après la pandémie a poussé les riverains de sites touristiques à Kyoto ou près du Mont Fuji à s'inquiéter du surtourisme.

L'archipel espère attirer 60 millions de touristes par an d'ici 2030

Sur la période courant de janvier à juin, les touristes sud-coréens étaient les plus nombreux, à 4,4 millions . La Chine arrive en deuxième position, avec environ trois millions de visiteurs , soit cinq fois plus qu'au cours de la même période de l'année dernière . Les Taïwanais occupent la troisième place et les États-Unis la quatrième.

Sur l'ensemble de l'année 2023, 25 millions de visiteurs se sont rendus au Japon, après la levée des strictes restrictions pendant la pandémie. Le pays s'est fixé pour objectif d'attirer 60 millions de touristes par an d'ici 2030, soit environ le double du record de 2019 (31,88 millions).

Le mois dernier, Ichiro Takahashi, directeur de l'Organisation nationale du tourisme du Japon, a estimé que cet objectif était "un chiffre que nous pouvons tout à fait atteindre en faisant de bons efforts".

"Il y a encore beaucoup d'endroits peu connus au Japon qui ne sont pas explorés par les touristes étrangers. Je pense que le Japon a des ressources touristiques infinies", a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais des Japonais critiquent le comportement de certains touristes. En mai, une ville située près du mont Fuji a érigé une grande barrière pour empêcher l'accès à un point d'observation très fréquenté, afin de dissuader les touristes de prendre des photos.

A Kyoto, ville riche en traditions, les habitants se sont plaints que certains touristes harcelaient les geishas, et ont interdit aux touristes l'accès à certaines ruelles.