Japon-La croissance au T1 révisée à la baisse

Des passants marchent sur un passage piéton à Tokyo
L'économie japonaise a progressé au premier trimestre de 1,8% en rythme annuel, montrent des données gouvernementales publiées lundi, soit une croissance moins importante que rapportée au préalable, en raison notamment d'une faiblesse des dépenses en capital.
En lecture préliminaire, le produit intérieur brut (PIB) du Japon était ressorti en hausse de 2,1%.
Les économistes anticipaient une progression de 1,3% sur la période janvier-mars.
(Satoshi Sugiyama; version française Jean Terzian)
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