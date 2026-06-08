information fournie par Reuters • 08/06/2026 à 02:25

Japon-La croissance au T1 révisée à la baisse

Des passants marchent sur un passage piéton à Tokyo

L'économie ​japonaise a progressé au premier trimestre ​de 1,8% en ​rythme annuel, ⁠montrent des données ‌gouvernementales publiées lundi, soit une ​croissance ‌moins importante ⁠que rapportée au préalable, en raison ⁠notamment ‌d'une faiblesse des ⁠dépenses ‌en capital.

En ⁠lecture préliminaire, le produit ⁠intérieur ‌brut (PIB) du Japon ​était ‌ressorti en hausse de 2,1%.

Les ​économistes anticipaient ⁠une progression de 1,3% sur la période janvier-mars.

(Satoshi Sugiyama; version française Jean ​Terzian)