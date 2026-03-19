Japon-La BoJ maintient ses taux d'intérêt inchangés

La Banque du Japon (BoJ) a maintenu jeudi ses taux d'intérêt inchangé et a confirmé son évaluation selon laquelle l'économie se redressait modérément, alors même que l'escalade du conflit au Moyen-Orient assombrit les perspectives.

La banque centrale nippone a, comme attendu, a laissé inchangé son principal taux directeur à 0,75% à l'issue d'une réunion de deux jours qui s'est achevée jeudi.

Hajime Takata, membre du conseil d'administration, s'est opposé à cette décision, préconisant plutôt une hausse à 1,0%.

Le gouverneur de la BoJ, Kazuo Ueda, doit tenir une conférence de presse à 15h30 (05h30 GMT) pour expliquer cette décision.

(Leika Kihara, Makiko Yamazaki, Kantaro Komiya et Satoshi Sugiyama; version française Camille Raynaud)