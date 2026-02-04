 Aller au contenu principal
Japon-L'assassin de l'ex-PM Shinzo Abe fait appel de sa condamnation à perpétuité
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 10:32

Un Japonais a fait appel de sa condamnation à perpétuité pour avoir abattu l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, a déclaré mercredi un porte-parole du tribunal de district.

Tetsuya Yamagami, 45 ans, avait provoqué une onde de choc au Japon en assassinant en juillet 2022 l'ex-chef du gouvernement Shinzo Abe, 67 ans, alors qu'il prononçait à Nara (ouest) un discours dans le cadre de la campagne des élection sénatoriales.

"Un appel a été déposé", a dit le porte-parole. La Cour d'appel d'Osaka examinera cet appel.

Tetsuya Yamagami, qui a reconnu les faits devant la cour, a été condamné le mois dernier à la prison à perpétuité, conformément aux demandes du ministère public. La défense avait demandé une peine maximale de 20 ans, invoquant les problèmes familiaux de l'accusé en lien avec la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification (FFWPU).

Au cours du procès, d'après les médias, Tetsuya Yamagami avait expliqué devant le tribunal avoir voulu dénoncer l'emprise de la FFWPU, ex-Eglise de l'unification créée en 1954 et autrement appelée secte Moon. Il avait notamment accusé le mouvement religieux, avec lequel Shinzo Abe entretenait des liens, d'avoir poussé sa mère à dilapider l'argent familial en multipliant les dons à son profit.

L'envoi par Shinzo Abe d'un message vidéo destiné à être diffusé lors d'un événement de la FFWPU a ensuite décidé Tetsuya Yamagami à s'en prendre à l'ancien Premier ministre, selon les médias.

(Kiyoshi Takenaka et Kaori Kaneko, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

