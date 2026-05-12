Japon-Bessent s'engage à une coordination "constante" avec Tokyo sur le taux de change

par Makiko Yamazaki et Leika Kihara

Les États-Unis et le Japon maintiennent une coordination "constante et solide" pour lutter contre les fluctuations des taux de changes indésirables et excessivement volatiles, a déclaré mardi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, après avoir rencontré la ministre japonaise des Finances.

Ces déclarations laissent entendre que Washington approuve globalement la récente série d'interventions de Tokyo visant à acheter des yens afin de soutenir la monnaie nippone, dont la dépréciation pèse sur l'économie en faisant grimper les coûts d'importation.

"Je me suis réjoui de réaffirmer le solide partenariat économique entre les États-Unis et le Japon", a déclaré Scott Bessent sur X.

Ce message intervient quelques heures seulement après que la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré aux journalistes que les deux parties avaient réaffirmé leur volonté de collaborer étroitement pour faire face aux fluctuations des taux de change, y compris par le biais d'interventions.

"Le niveau de communication et de coordination entre nos équipes pour faire face à la volatilité excessive et indésirable des marchés des changes reste constant et solide", a également dit Scott Bessent.

Le yen japonais a par ailleurs à nouveau bondi brusquement mardi, alimentant les spéculations sur un "test de taux", qui précède souvent une intervention sur le marché des changes.

La devise japonaise JPY= est passée de 157,75 pour un dollar à 156,75 en quelques minutes, une fluctuation qui s'est ensuite rapidement inversée de moitié environ et qui, selon les courtiers, correspondait probablement à un test de taux.

Le ministère japonais des Finances n'a pas souhaité faire de commentaires.

Les opérateurs s'attendaient toutefois à des déclarations plus fermes de la part du responsable américain.

"Les marchés voulaient savoir s'il n'y avait pas de changement dans la position de Scott Bessent concernant la politique monétaire du Japon", note Yuji Saito, conseiller exécutif chez SBI FX Trade. "Le commentaire de Scott Bessent sur X n'a pas apporté grand-chose de nouveau aux marchés".

De son côté, la ministre japonaise des Finances a déclaré avoir confirmé à son homologue américain que le Japon réagissait aux fluctuations monétaires conformément à une déclaration commune signée avec les États-Unis en septembre dernier, qui autorise les interventions sur le marché des changes afin de lutter contre la volatilité excessive des marchés.

"Compte tenu des circonstances actuelles, nous avons réaffirmé avec force la nécessité de continuer à coordonner étroitement nos actions face aux fluctuations du marché", a-t-elle déclaré.

"Nous avons discuté de l’approfondissement de notre coordination sur divers fronts", a-t-elle ajouté en réponse à une question visant à savoir si cette coordination étroite signifiait que Washington pourrait prendre l'initiative pour faire face à une dépréciation brutale du yen.

Le Japon est intervenu fin avril pour soutenir le yen, sa première mesure officielle de ce type depuis près de deux ans, ont indiqué à Reuters deux sources.

La monnaie nippone avait franchi la barre des 160 yens pour un dollar en avril, un niveau qui a déjà déclenché des interventions par le passé, alors que les craintes d'une nouvelle escalade au Moyen-Orient ont fait grimper les prix du pétrole et le dollar.

(Makiko Yamazaki et Leika Kihara ; avec la contribution de Satoshi Sugiyama, Takaya Yamaguchi et Yoshifumi Takemoto ; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)