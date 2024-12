information fournie par So Foot • 13/12/2024 à 14:26

James Rodríguez : « Au Rayo, tu es plus proche des gens »

Dolor y gloria.

En 2014, James Rodriguez débarque dans la capitale espagnole et tombe sous son charme. Depuis trois mois, il y a fait son retour pour évoluer sous les couleurs du Rayo Vallecano (12ᵉ de Liga) et le maestro colombien découvre un autre football. « Dans un grand club, tu vis comme dans une bulle, tu ne sors jamais, livre-t-il dans une interview donnée à Marca . Au Rayo, tu es plus proche des gens. C’est amusant. La fameuse entrée des joueurs à Vallecas, en pleine rue, c’est incroyable. Je ne l’avais jamais vécu. C’est comme jouer un match contre ta famille. Ce sont de nouvelles expériences pour moi. » …

MJ pour SOFOOT.com