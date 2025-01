James Mangold : « Bob Dylan est arrivé au bon moment, dans une période de crises »

« Je voulais que le film explore le génie, plutôt que de tenter de percer la psyché de Bob Dylan », explique James Mangold à propos de son nouveau film, Un parfait inconnu , nommé huit fois aux Oscars, notamment dans les catégories meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur acteur, pour Thimothée Chalamet qui incarne le chanteur. Ce dernier est entouré d'Edward Norton (Peter Seeger) et de Monica Barbaro (Joan Baez) – tous deux nommés pour les oscars du meilleur second rôle –, Elle Fanning (Sylvie Russo), Boyd Holbrook (Johnny Cash) et Scoot McNairy (Woody Guthrie). Mangold a mis cinq ans avant de pouvoir tourner son biopic, en raison de la pandémie de Covid et de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.

Dans la lignée de son précédent film musical, le multiprimé Walk the Line, qui traçait le portrait de Johnny Cash, « l'homme en noir », le cinéaste américain raconte les débuts d'un inconnu venu de nulle part, Bob Dylan, de 1961 à 1965. Quatre années décisives durant lesquelles il va forger son image et toucher le cœur d'une génération mobilisée par des chansons comme « Times They are A-Changin' », « Blowin' in the Wind » et « Like a Rolling Stone ».

Basé sur le best-seller d'Elijah Wald, Dylan électrique (Rivages), Un parfait inconnu s'ouvre sur l'arrivée à New York d'un certain Bob Dylan, 19 ans, qui rend aussitôt visite à son idole Woody