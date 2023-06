Jacques Attali : «Le maître-mot pour moi c’est "l’économie de la vie"»

Jacques Attali, économiste et écrivain. (© DR)

Jacques Attali est énarque et polytechnicien, a accordé un entretien au Revenu. Il nous explique ce qu'est «l’économie de la vie»

Jacques Attali est énarque et polytechnicien. Il a été haut fonctionnaire et conseiller spécial du président de la République, François Mitterrand, pendant dix ans. Jacques Attali est le fondateur de quatre organisations internationales, Action contre la Faim, Eureka, la Berd et Positive Planet. Il est l’auteur de 83 livres, traduits en 26 langues, parmi lesquels «Faire réussir la France, 30 réformes majeures et 250 actions urgentes», «Histoires de l’alimentation» et «L’économie de la vie», chez Fayard.

Dans votre dernier ouvrage, vous mettez en garde contre l’émergence de trois menaces mortelles, trois «suicides», qui sont le réchauffement climatique, les guerres, mais aussi l’artificialisation. Que signifie cette dernière menace ?

Jacques Attali : L’artificialisation commence d’une façon très «aimable», puisque c’est tout ce qui, depuis la nuit des temps, permet à l’Homme d’améliorer ses moyens et sa puissance. Ça débute avec le levier, ça continue avec l’arc, la roue, avec tous les outils dont on s’est servi, puis avec les machines, les machines à vapeur, l’usage des différentes formes d’énergie. Progressivement, ces différentes prothèses ont conduit à l’artificialisation de la nature – des plantes qu’on a transformées –, puis à l’artificialisation des sols avec l’urbanisation, à la réification du vivant et même à l’artificialisation de la vie