« J’ai essayé de lui parler » : quand Antonio Valencia a empêché un homme de se suicider

Bien mieux qu’un sauvetage défensif.

Sur ses réseaux sociaux, Antonio Valencia a annoncé avoir participé à « une expérience désagréable » , en devant faire face à un jeune homme qui a tenté de se suicider. « Un jeune homme a voulu se suicider sur ce pont. Je suis sorti du véhicule et je me suis approché de lui. Je ne l’ai pas sauvé, mais j’ai essayé de lui parler , a reconnu l’ancien latéral de Manchester United entre 2009 et 2019. Dieu merci, il m’a reconnu et j’ai essayé de lui dire quelques mots d’encouragement. C’était très dur. Sa famille est arrivée et il a décidé de ne pas se suicider. » …

RFP pour SOFOOT.com