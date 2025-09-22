« J’ai dû insister pour qu’on répartisse le travail » : savoir dire non, une compétence précieuse

« Lors de ma première expérience professionnelle, j'ai eu du mal à poser mes limites. Et quand j'ai enfin osé dire non, il était déjà trop tard : mon corps avait lâché », raconte Luna*, cheffe de projet dans la beauté. Six ans plus tôt, tout juste diplômée d'une école de commerce, elle intègre une agence de communication 360°. Le rythme est intense, presque étourdissant. Lorsqu'elle demande un peu d'aide, on lui répond que si elle n'arrive pas à suivre les deadlines, c'est parce qu'elle est trop junior et qu'elle gère mal son temps. Tout viendrait d'elle, pas de l'organisation ni de la charge de travail. « Mon manageur n'arrêtait pas de répéter que je n'avais pas les bons réflexes, que j'avais besoin d'apprendre et de gagner en efficacité. Avec le recul, je reconnais que je ne maîtrisais pas tout, ce qui est normal quand on sort de l'école. Mais on s'est aussi beaucoup servi de ma jeunesse pour justifier des comportements inacceptables. »

Les mois passent et la pression monte d'un cran lorsqu'un poste est supprimé et qu'elle hérite d'une partie du reporting. Elle tente de protester lorsqu'elle comprend que sa fiche de poste ne sera pas revue, mais la peur de perdre sa place ou de se griller auprès de son principal client, un poids lourd du CAC 40, la pousse à accepter ces conditions intenables. « Quelques mois plus tard, j'ai fait un burn-out et j'ai démissionné. C'était une manière un peu radicale de dire non : non, je