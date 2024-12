Ivan Jurić veut que Southampton joue comme un groupe death metal

Virgin Suicide.

Nouvelle page pour Ivan Jurić , un peu plus d’un mois après avoir quitté la Roma après seulement 12 matchs. Le Croate débarque à Southampton, avec le maintien pour mission . Autant dire un job presque suicidaire, avec seulement 6 points au compteur après 17 journées. Mais quand on a déjà entraîné Vérone et le Torino, on est habitué à mettre les mains dans le cambouis. Le technicien a signé pour 18 mois avec l’idée fixe de stabiliser le club en Premier League.…

MJ pour SOFOOT.com