Italie: rebond des exportations en mars

( AFP / DAMIEN MEYER )

Les exportations ont rebondi au mois de mars en Italie (+7,4% sur un an) après un début d'année au ralenti, portées surtout par les ventes de métaux vers la Suisse et la France, a annoncé lundi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Italie est le pays qui accélère le plus ces exportations (+84,6%), devant la France (+9,2%), l’Allemagne (+8%), l’Espagne (+12,6%) et la Chine (+23,9%). Elles concernent notamment les métaux, dont les ventes ont augmenté de 38,6% sur un an, souligne l'Istat.

En revanche, les exportations vers les pays du Moyen-Orient ont été divisées par deux (-52,5%) à cause du conflit qui a commencé fin février, comme indiqué fin avril par l'Istat.

Les importations ont, elles, augmenté de 8% sur un an, notamment depuis les Etats-Unis (+68,8%), surtout pour des articles pharmaceutiques, l'Organisation des pays producteurs de pétrole (Opep, +21,5%) pour du brut, ainsi que l'Allemagne (+12,2%) et la France (+9,5%) pour du métal.

En revanche, les importations depuis la Chine ont freiné (-5,2%) avec la réduction des flux de produits pharmaceutiques et chimiques à usage médical. L'Italie a aussi acheté moins de pétrole brut auprès des pays du Mercosur et de gaz naturel auprès des pays de l’Opep.

Au premier trimestre 2026, la dynamique des exportations reste ainsi légèrement positive (+1,3%), et celle des importations est stable (+0,1%).