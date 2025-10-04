Italie-Rassemblement géant à Rome, 4e jour de manifestations pro-palestiniennes

Une foule importante s'est rassemblée samedi dans le centre de Rome, pour un quatrième jour consécutif de manifestations en Italie afin de protester après l'interception par Israël d'une flotille internationale tentant de livrer de l'aide humanitaire à Gaza et l'arrestation des militants qui se trouvaient à bord.

Les manifestants, brandissant des pancartes et des drapeaux palestiniens, ont scandé des slogans comme "Libérez la Palestine". Les organisateurs espéraient que le défilé attire au moins un million de personnes.

A Paris, une manifestation répondant au même mot d'ordre a réuni plusieurs milliers de personnes, selon un témoin Reuters.

Depuis qu'Israël a entrepris de bloquer la "Flotille de la liberté" mercredi soir, plusieurs manifestations ont été organisées à travers l'Europe et le monde, mais en Italie elles se déroulent sur une base quotidienne dans plusieurs villes.

Vendredi, des syndicats italien ont appelé à une grève générale pour soutenir la flotille, tandis que des rassemblements à travers le pays ont réuni plus de deux millions de personnes, selon les organisateurs. Le ministère de l'Intérieur a dénombré pour sa part environ 400.000 manifestants.

(Reportage Gavin Jones, avec Manuel Ausloos à Paris, version française Gilles Guillaume)