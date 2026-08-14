Italie-Puissante explosion dans une usine de munitions, pas de victime signalée

Eurosatory, salon international de la défense et de la sécurité terrestres et aériennes, à Villepinte

Une puissante ‌explosion s'est produite jeudi dans une usine de munitions ​près de la ville de Colleferro, au sud-est de Rome, sans faire de victimes, selon la société qui gère ​le site.

La déflagration, qui a été entendue à plusieurs kilomètres à la ​ronde, est survenue alors que ⁠les pompiers et la police se trouvaient déjà sur ‌place pour intervenir sur un incendie.

"Nous pouvons confirmer qu'aucune victime n'a été signalée", a déclaré ​dans un communiqué ‌le groupe de défense franco-allemand KNDS, dont ⁠la filiale KNDS Ammo Italy exploite l'usine.

L'explosion est intervenue alors que le site était fermé pour cause de congés ⁠estivaux. Autrement, "ça ‌aurait été une tragédie", a déclaré aux journalistes ⁠le maire de Colleferro, Giulio Calamita.

Il a ajouté ‌que les opérations se poursuivaient pour éteindre les ⁠derniers foyers d'incendie.

Les circonstances de l'incident sont ⁠en cours d'examen, ‌a déclaré KNDS.

KNDS Ammo Italy fabrique des munitions de moyen ​et gros calibre destinées ‌aux systèmes de défense terrestres et navals, ainsi que des propergols solides ​pour les lanceurs spatiaux, selon le site internet de l'entreprise.

La société figure parmi les industriels participant ⁠aux accords-cadres de l'Agence européenne de défense pour la fourniture de munitions de 155 mm, conclus en 2023, selon des documents de l'Union européenne.

(Reportage Gavin Jones, version française Elena Smirnova et Jean-Stéphane Brosse, édité par Benoit Van Overstraeten ​et Tangi Salaün)